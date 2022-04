Separatistliku Transnistria julgeolekuministeeriumis kõlasid plahvatused

Tema sõnul said kannatada Pridnestrovie riikliku julgeolekuministeeriumi hoone teise ja kolmanda korruse ruumid. Teisel korrusel puhkenud tulekahju kustutati kiiresti. Plahvatus purustas ka lähedalasuvate majade aknad, inimohvreid ei olnud.

Liiklus Tiraspoli kesklinnas on blokeeritud. Sündmuskohal on tuletõrjujad ja politsei ning kohale on jõudnud kiirabi.