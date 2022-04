VIDEO ja FOTOD | Astangul varises otse jalutusraja kõrval maapind, tulemiks pirakas auk. Linnaosavalitsus kutsub jalutajaid ettevaatusele

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanovi sõnul kulgeb mööda Mäeküla 17 kinnistut rada, mida kohalikud elanikud meelsasti jalutamiseks kasutavad. „Maapinna vajumine on toimunud suures osas jalutusraja kõrval ja jalutusrada on küll hetkel alles jäänud, kuid raja alt on tühjaks varisenud. Kuna ei ole välistatud, et antud kohas võib maapind veelgi vajuda ning ka jalutusrada alla variseda, siis tuleb seal piirkonnas jalutajatel olla äärmiselt ettevaatlik ja tähelepanelik ning antud osal rajast mitte kõndida,“ ütles Siljanov ning tänas tähelepanelikku kodanikku, kes linnaosavalitsust maapinna vajumisest teavitas.

Linnaosavanema sõnul ei ole teada, mis maapinna vajumise põhjustas. „Linnaosavalitsus on varinguala tähistanud lintidega ja suhelnud kinnistu omanikuga, kes on juba koha peal olukorraga tutvumas käinud. Kinnistuomanik on lubanud võtta tarvitusele abinõud, et tekkinud olukord kinnistul ohutumaks muuta, kaasates keskkonnaameti spetsialiste,“ rääkis Siljanov ning lisas, et ohuala koos juba varisenud pinnasega võib olla kuni 500m2.