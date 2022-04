VIDEO | USA välisminister: suveräänne ja iseseisev Ukraina püsib kauem kui Vladimir Putin

"Kokkuvõttes me ei tea, kuidas ülejäänud sõda areneb, kuid me teame, et suveräänne ja sõltumatu Ukraina püsib kauem kui Vladimir Putin püsib pildis," lausus Blinken päev hiljem Poolas antud pressikonverentsil. "Ja meie toetus Ukrainale jätkub. See jätkub, kuni näeme lõplikku edu," lisas ta.