Kaitseminister Austin: USA loodab, et sõda Ukrainas nõrgestab Venemaad

„Me tahame näha, et Venemaa oleks nõrgenenud sellel määral, et ta ei saaks enam teha selliseid asju, mida ta on teinud Ukrainasse sisse tungides,” ütles Austin, vahendab Washington Post.

Austin vastas koos välisminister Antony Blinkeniga pärast visiiti Kiievisse, kus kohtus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, Poolas ajakirjanike küsimustele.

Austinilt küsiti, kuidas ta defineerib „Ameerika eesmärgid eduks” Ukrainas. Kõigepealt ütles Austin, et tahab näha, et Ukraina jääks suveräänseks ja demokraatlikuks riigiks, mis on võimeline oma suveräänset territooriumi kaitsma.

Seejärel ütles Austin, et USA loodab, et sõda nõrgestab Venemaad. „Ta on juba kaotanud palju sõjalist võimekust ja palju oma sõdureid, ausalt öeldes, ja me tahame, et neil ei oleks võimekust oma võimekust kiiresti taastoota,” ütles Austin.

Austini sõnul loodab USA näha rahvusvahelist kogukonda, eriti NATO-t ühtsemana. Ta viitas Venemaale kehtestatud sanktsioonidele kui näitele selle kohta, kuidas sõda Ukrainas on julgeolekuallianssi ühtsemaks muutnud.