Sloveenia parlamendivalimistel sai Trumpi ja Orbáni ihalejast peaminister selge kaotuse

Valimistulemused tähendavad seda, et valimiste uustulnuk Vabadusliikumine moodustab ilmselt koos väiksemate vasaktsentristlike erakondadega valitsuse.

Janša sai Sloveenia peaministriks veidi üle kahe aasta tagasi pärast liberaalse peaministri tagasiastumist. USA endise presidendi Donald Trumpi ja Orbáni suur austaja on tüürinud Sloveeniat paremale.

Janšat on süüdistatud liikumises autoritaarsuse suunas. Ta on sattunud Euroopa Liidu uurimise alla oponentide ja avalik-õigusliku meedia survestamise eest, on rünnanud ajakirjanikke ning pannud oma toetajad võtmetähtsusega ametitesse.