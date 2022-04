FOTOD | MTA töötajad pidasid Muuga sadamast kinni poole miljardi väärtuses kokaiini

MTA töötajad teostasid 21. märtsil Muuga sadamas külmutuskonteinerite läbivalgustamist. Konteineris olid banaanid, mis liikusid Ecuadorist Posorja sadamast. Kontrolli käigus tuvastati ühes konteineris võrreldes teiste samalaadsetega anomaalia ning täiendava kontrolli tulemusena avastati 72 musta värvi kotti, millest leiti enam kui kolm tuhat kilesse pakendatud ning teibitud pakki tahke, valget värvi pulbriga. Valge pulber reageeris kokaiini kiirtestile, aine on saadetud Eesti kohtu ekspertiisi instituuti analüüsimiseks, et selgitada välja, kui puhta ainega on tegemist. Tegemist on ühe suurima kokaiinikogusega, mis on Baltimaade ja Põhjamaade piirkonnas kätte saadud. Selle väärtus jaemüügis olnuks ligi pool miljardit eurot.