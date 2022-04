VIDEOD | Venemaal Brjanskis möllavad teadete kohaselt tulekahjud naftabaasis ja sõjaväeosas

Teates öeldi: „25.04.2022 kell 02:00 saabus Venemaa eriolukordade ministeeriumi Brjanski oblasti peavalitsuse operatiivkorrapidajale teade tulekahju kohta aasdressil Brjanski linnaringkond, Fokinski rajoon, Moskva prospekt. Väljakutse kohta saadeti kõrgendatud astmega tulekahju tõttu tuletõrje- ja päästemeeskonnad. Saabudes tehti kindlaks, et põleng toimub naftabaasi territooriumil.”

Hiljem teatati, et Brjanskis on kaks tulekahju ja need ägenevad. Venemaa võimud räägivad vaid ühest. Teine põleng toimub esialgsetel andmetel ühe sõjaväeosa laos. Enne tulekahju oli kuulda plahvatusi ja õhuhäiret.