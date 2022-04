Avaliku arvamuse küsitlused on järjepidevalt ennustanud, et Macron võidab teise ametiaja. Viimaste küsitluste järgi näib Macroni võit jäävat umbes 56-44 protsendi vahemikku.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) usub, et Macron võidab valimised. “See on Eestile ja kogu Euroopale hea uudis, sest Putini poliitilise sõbranna Le Peni võit tähendanuks ohtlikku turbulentsi, mida läänemaailm kohe kindlasti juurde ei vaja,” ütles Mihkelson ning lisas, et Macron on pidanud rahvusvaheliselt laveerima, et tagasivalimist kindlustada. “Samas annaks võit valimistel Macronile nüüd ehk suurema kindluse Euroopa Liidu eesistujariigi juhina võtta julgemalt initsiatiiv Ukraina toetamisel nii sõjalise võidu nimel kui Euroopa Liidu kandidaatriigiks saamisel,” ütles Mihkelson.

Riigikogulane Henn Põlluaas (EKRE) Le Peni osas sama arvamust ei jaga ning tema hinnangul ei saa veel öelda, et ühe võit oleks teisest kindlam.