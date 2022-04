VIDEO | Jüri Ratas reitingutest: erakond on kindlasti teinud vigu, aga oleme end parandanud

Kantar Emori uuring näitab, et aprillis on Keskerakond populaarsuselt neljas. Esikolmiku moodustavad Reformierakond, Eesti 200 ja EKRE. Kui veel veebruaris oli Keskerakonna toetus 20%, siis aprilliks on see langenud 16% peale.

"Erakond on kindlasti teinud vigu, aga minu arvates on oluline, et me oleme teinud parandusi, järeldusi sellest ja seda näitab ka see, et toetus nädala lõikes on taas hakanud kasvama," ütles Ratas.

et Keskerakond jäi eestlastest hääletajate seas toetuse poolest alla Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ja Isamaale. SDE-d ja Isamaad valiks 9% eestikeelsetest valijatest, Keski aga 8%.

Ratas ütles, et konkreetselt eestlaste toetust turgutama ei suunduta, vaid keskendutakse igale valijarühmale. "Me oleme suutnud erinevaid kogukondi ühendada ja me jätkame seda," ütles Ratas.

Riigikogu valimised ei ole enam kuigi kaugel. Ratase sõnul saab Keskerakonna üks põhilistest sõnumitest olema "tugev keskklass". "Selle eest Keskerakond seisab ja ma arvan, et see ongi meie platvormi läbiv sõnum," rääkis ta.