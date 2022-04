FOTOD | Jüri Ratas erakonna volikogul: lasterikaste perede toetust võiks tõsta 700 euroni

Keskerakonna juhi hinnangul tuleb riigil mõelda erakordsetes oludes mitu käiku ette. Ratas toonitas, et tarbijahinnad kasvasid märtsis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 15,2% ja rahandusministeeriumi viimase prognoosi kohaselt on tänavune inflatsioon keskmiselt 12,7%.

"Need on murettekitavad numbrid," nentis Ratas. "See on ka üks põhjus, miks näeme väga selgelt tarvidust vaadata üle perehüvitiste süsteem. Nii nagu pensionid, tuleb ka perehüvitised indekseerida. Võiksime võtta suuna, et esimese ja teise lapse toetus tõuseks 100 euroni ning lasterikaste perede igakuist toetust tõstetakse 300 eurolt vähemalt 700 euroni."