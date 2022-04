RIA: ummistusrünnakud riigi veebilehtede vastu jätkusid

RIA küberintsidentide käsitlemise osakond (CERT-EE) jälgib 24/7 Eesti küberruumis toimuvat. Praeguseks on teada, et eilsed ummistusrünnakud riiklike või riigiga seotud veebilehtede vastu lõppesid suures mahus kella 23 paiku hilisõhtul. Öösel alustati rünnakutega uuesti.

„Sellest hoolimata oli vahepeal olukordi, kus mõni rünnakul all olev veebileht oli lühikest aega kättesaadamatu. Kui nägime midagi sellist, siis esimesel võimalusel tegime tehnilised korrektuurid, et rünnak peatada. Siiani on rünnakute mõju inimestele olnud väga väike. Pingutame ühiselt partneritega, et see nii ka jääks,“ täpsustas Tammer.