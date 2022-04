Tallinna Soojust hakkab juhtima Kalle Klandorf

Tallinna Soojus on linnale kuuluv ettevõte. 2021. aastal oli Tallinna Soojuse käive 3,15 mln eurot, majandusaasta kasum oli 2,24 mln eurot. Tallinna Soojuse varasemate aastate jaotamata kasum on 19,82 mln eurot. Alates 2001. aastast on AS Tallinna Soojuse varad renditud AS Utilitas Tallinn, kes tagab Tallinnas asuva kaugküttevõrgu toimimise, uuendamise ja kaasaegsete lahenduste arendamise. AS Tallinna Soojuse ülesandeks on jälgida lepingujärgsete kohustuste täitmist ning koostöös ekspertidega töötada välja linna kaugkütte arengukava.