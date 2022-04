Kuidas jooksmine enda jaoks meeldivaks muuta?

Kes ei ole varem jooksmisega tegelenud, võiks treenerite soovitusel alustada esmalt hoopis kiiretempoliste pooletunniste jalutuskäikudega. Sellised käigud saab tasapisi muuta intervalltreeninguks ning läbida distantsi vaheldumisi kõndimise ja jooksmisega, tehes mõlemat näiteks üks minut. Nii saab pakkuda kehale lühikest taastumisaega ja alles aja möödudes jooksu osakaalu suurendada. Paljude algajate jaoks on see lihtsaim viis vastupidavuse suurendamiseks, ilma et see keha üleliia koormaks.

Kui aga mõte rahvaspordiüritusest on innustav, saab ka algaja jooksja end tänu tänapäeva kaasaegsetele võimalustele võistlusdistantsi läbimiseks treeningkava abil ette valmistada. Näiteks uue nutikella Huawei Watch GT Runner pakutav jooksukava on sedavõrd nutikas, et võtab treeningute ajal arvesse nii kella kasutaja füüsilist vormi kui ka keha tagasisidet, et siis nende näitajate põhjal kava automaatselt kohandada ja sobivamaks muuta – justkui tegemist oleks päris treeneriga.

Nagu ka muude projektidega alustades, tasub jooksmisega algust tehes läbi mõelda, mis on selle tegevuse eesmärk – kas joosta lihtsalt keha liigutamise nimel või teha seda motivatsioonist osaleda sügisesel jooksuüritusel? Sportimise puhul ei tasu aga täiesti algajana utoopilisi eesmärke seada, kuna sellisel juhul on vigastused ja motivatsioonilangus kerged tulema. Siinkohal võiks algaja jooksja anda endale hoopis lihtsamad lubadused, nagu näiteks tegeleda kolm korda nädalas liikumisega.

Just kevadel otsustavad paljud inimesed alustada jooksmisega, kuna ilusate ilmadega on lihtsam rutiini saavutada, mille baasilt hiljem sügise saabudes treeningutega jätkata. Nimelt peetakse jooksmist üheks kättesaadavamaks spordialaks: esiteks on sel tervise jaoks palju eeliseid ja teiseks ei nõua selle harrastamine erilisi tingimusi ega investeeringuid. Jooks tugevdab meie südame-veresoonkonna süsteemi ja lihaseid, aitab hoida tervislikku kehakaalu, maandab stressi ja parandab meeleolu. Kuidas aga jooksmisega alustada ja see endale meeldivaks muuta?

Lisaks on algajal jooksjal oluline hoida rahulikku tempot, sest vastasel juhul võivad treeningu tagajärgedeks olla ebamugavustunne, frustratsioon või isegi ülekoormusest tingitud vigastused. Treeningintensiivsuse jälgimisel on suureks abimeheks jooksukell, mille ekraanilt näeb nii südamerütmi, tempot kui ka distantsi. Neist esimene on jooksja jaoks eriti määrava tähtsusega, sest aitab vältida üleliia kõrge pulsiga treeningut ja enda väsitamist. Jooksukellade maailma tähe, Huawei Watch GT Runneri arendamisel on just seetõttu pööratud erilist tähelepanu südametöö ja jooksumõõdikute monitoorimisele, mis on olulised nii algaja kui ka edasijõudnud sportlase jaoks.

Olulisim on kujundada endale jooksurutiin

Jooksutempost või läbitud distantsist veelgi olulisem on endale püsiva harjumuse kujundamine. Paljude treenerite sõnul on treeningutega regulaarsuse saavutamine just see, mille abil lõpuks eesmärkideni jõutakse. Kõige raskem on alati alustada ja esialgu peakski minema kogu aur rutiini kujundamisele. Kui harjumus on juba kord loodud, saab tasapisi hakata ka koormust suurendama. Harjumuse tekkimiseks piisab, kui käia nädalas jooksmas kaks või kolm korda.

Harjumuse kujundamiseks saab pidada treeningpäevikut, kuhu märkida üles oma jooksukorrad, juhul kui puudub randmel kantav jooksukell, mis ise seda infot salvestab. Kui kasutada lisaks jooksukellale ka näiteks mõnda Huawei telefoni ja Huawei Healthi äppi, siis salvestub see info automaatselt ja annab mugavalt ülevaate, mitu treeningut sai tehtud viimase nädala ja kuu jooksul või kui intensiivsed need treeningud olid. Igal juhul pakub oma saavutuste teadvustamine ja jälgimine palju motivatsiooni!

Liigu koos teistega või jaga oma saavutusi teistega