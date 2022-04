10 ebameeldivat olukorda, kus appi tuleb kaskokindlustus

Paljud juhid on oma sõiduoskuses kindlad ja seetõttu ei pea kaskokindlustust vajalikuks. Küll aga ei saa kindel olla teistes liiklejates, kes kitsastes tingimustes ainult iseenda peale mõtlevad. „Sa võid ju korralikult parkida ja hoolikalt uksi avada, kuid sa ei saa kunagi olla kindel, et ka kõik teised seda teevad," rõhutab Naarits, kelle sõnul on pisikahjude likvideerimine ootamatult kulukas. „Väikese kriimu parandamise hind võib olla vabalt 500-600 eurot, seega tasub tihedas asustuses liiklejatel valida kaskopaketis kaitse, mis katab ka kolmandate osapoolte poolt tekitatud kahjud."

Kui autoga midagi juhtub ja seda pole võimalik liiklemiseks kasutada, siis ERGO asendusauto teenus võimaldab asendusautot kasutada kuni 60 päeva. „Anname asendusauto ise, kas siis remondiettevõttest või rendifirmast. Me ei pea õigeks, et klient peaks ise ootamatus olukorras hakkama otsima autorenti, sõiduki oma raha eest rentima ja hiljem seda tagasi küsima. Samuti ei muutu asendusauto puhul omavastutus, see on sama, mis kliendi kindlustatud sõidukil. Üksikkliendina rentides on üldjuhul omavastutused märkimisväärselt kõrgemad või peab madalama omavastutuse eest täiendavalt maksma. Erilisema näitena on juhtum, kus kliendile, kellel ei olnud asendusauto kaitset valitud, kuid kes vajas liiklusõnnetuse tõttu asendusautot, pakuti remondifirmast asendusautot küll mõistliku päevamaksega, kuid asendusautoga toimuva kahju omavastutuseks märgiti lepingusse 1500 eurot," sõnas Naarits. Seetõttu soovitab ta kaskokindlustust valides kindlasti tutvuda asendusauto teenuse tingimustega, mis esimese hooga ei pruugi silma torgata, aga mis on kirjeldatud olukordades väga olulised.