Auto võite maha jätta, aga tooge generaator tagasi! Delfi ja Päevalehe meeskond pääses Ukraina poole liikuma tänu lahketele lätlastele

Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud Roman Staropopov ja Rauno Volmar ning neid sellel reisil saatev MTÜ Vaba Ukraina juhatuse liige Andrus Rumm on prageu teel Ukrainasse.

Reisi tarbeks ostsime romulast 1998. aasta Volkswagen Sharani, auto maksis 1000 eurot. Miks selline valik, pole ju usaldusväärne? Vana autoromuga reisime aga sellepärast, et äkki tuleb masin maha jätta. Kõike võib juhtuda.

Sõit sujub veatult kuni Riiani, kus auto annab armatuurlauale veateate - generaatori rike! Suundume esimesse teelejäävasse remonditöökotta, mehaanik kontrollib akut. Tester näitab, et aku mahutavusest on järel 13 protsenti. Sellega te kaugele ei jõua, minge Volkswageni esindusse, juhatab mees. Asume ettevaatlikult teele. Volkswageni esinduseni on umbes 7 kilomeetrit, mootorist kostavad aga mingid sobimatud hääled.

Volkswageni esinduses, Møller Auto Krastas on automehaanikud Gatis Bergmanis ja Matiss Podkalns-Shikors kohe valmis autot kontrollima.

Rauno osutab pargitud autole, mille kapotil on Seati märk. Tegelikult on see ikka Volkswagen, selgitab ta, aga müüja rääkis, et algne omanik olevat masinaga metsseale otsa sõitnud, Volkswageni märgi ära kaotanud ja selle siis sõsarmudel Seati logoga asendanud. "See on Volkswagen," kinnitab Rauno mehaanikutele, ise märgile osutades. Mehaanikud muigavad, otsekui imestades, et miks neile midagi nii ilmselget räägitakse.

Aga kaua auto parandamine aega võtab, kunas me liikuma saame? Eeldati, et homseks on ta liikvel, kuid parem on oodata paar tundi, kuni diagnostika tehakse, siis on kõik selge. Äkki saaks ikka kuidagi kiiremini, uurime, Ukrainasse on niigi pikk tee ees. Mehed lubavad, et teevad nii kiiresti kui üldse võimalik. Tore!

Otsustame Varssavisse broneeritud hotelli ära öelda, oodata kuni selgub remondi kestus ja broneerida uus - Riias või Kaunases.

Aga juba tund hiljem oli olukord otsustavalt muutunud: „Kõik, võite minna.” Generaator juba vahetatud, masin korras!