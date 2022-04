FOTOD | Poliitik Rein Ratas saadetakse Oleviste kirikus viimsele teekonnale

""Sa olid meile tõeliseks sõbraks, eeskujuks ja kalliks isaks. Nendes pea 84 aastas on palju, mida Su silmad nägid. Vaba Eesti, mitmed okupatsioonid ja Eesti iseseisvuse taastamine, milles Sa ise aktiivselt kaasa lõid," kirjutas Jüri Ratas. "Sinuta on see maailm tühjem ja nukram, kuid me läheme edasi koos Sinu õpetuse ja hetkedega, mida meile kinkisid. Kallis isa, jääd ikka meiega."