VIDEO | Margo Grosberg: kaugtulelöögid Azovstali tehasele tõenäoliselt jätkuvad

Mariupoli olukorda kirjeldades nentis Grosberg, et rannikulinnas toimuv on teise maailmasõja Leningradi blokaadiga sarnane. “Linn on ümber piiratud kõigist külgedest. Mis edasi saab, seda on raske hinnata,” rääkis Grosberg. “Olen korduvalt öelnud, et linnalahingud on äärmiselt keerukad, Azovstali territooriumi on veel omakorda keerukam võtta.”