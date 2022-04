SUUR LUGU | Azovstali tehas-kindlust on aidanud vallutamata hoida kuus korrust maa-aluseid varjendeid? Isegi Putin peatas rünnaku: ei ole vaja ronida katakombidesse!

Pole traagilisemat saatust kui Mariupolil, mis kohe sõja alguses piiramisrõngasse võeti ning mille elanikud põgenema ei saanud. Tuhanded inimesed on surnud, laibad lebavad linnatänavatel ja hiiglaslikes ühishaudades. Kümneid tuhandeid on küüditatud Venemaale. Vene tankid sõitsid sel nädalal Marupolis ringi, lipud lehvimas: linn on meie! Aga ei ole - 11 ruutkilomeetri suurune tehaseala on ukrainlaste käes. See on justkui kindlus, mille maa-alused varjendid võimaldavad väidetavalt 40 000 tehase töötajal üle elada tuumakatastroofi. Kas nad suudavad üle elada ka Vene okupandid, kes ähvardavad tehasele visata kolmetonniseid pomme?