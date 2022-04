VIDEO | Kramplikult lauast kinni hoidnud Putin pani taas mühinal levima kuuldused tervisehädade kohta

Putin hoidis kohtumisel kramplikult kinni laua servast ja oli sügavalt oma tooli vajunud. Varsti hakkasid levima spekulatsioonid, et tal võib tervis halb olla.

„Kas ainult mulle paistab või näeb Putin tõesti iga sõjapäevaga üha vähem terve välja?” küsis veebilehe The Kyiv Independent reporter Illja Ponomarenko Twitteris. „Ma näen drastilist erinevust praeguse ja vaabruari lõpu vahel.”

„Putin, uppumas tooli, pigistamas lauada. Temaga on kõik korras, eks? Terve?” küsis Ghitis.

Suurbritannia parlamendi endine liige Louise Mensch lisas lingi artiklile, mille ta kirjutas eelmisel kuul ja milles spekuleeriti, et Putin võib haigust varjata.

„PS: ma teatasin, et Vladimir Putinil on Parkinsoni tõbi ja siin võite te näha teda lauda pigistamas, nii et värisevat kätt ei oleks näha, aga ta ei suuda takistada jala liikumist,” kirjutas Mensch.