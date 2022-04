Teadusnõukoja juht Maimets: viirusest me lahti ei saa ehk sügisel näeme teda ilmselt uuesti

"Kõik rahvusvahelised terviseorganisatsioonid on üldiselt seisukohal, et sellest viirusest me lahti ei saa ja me ei ole sellest lahti saanud ehk sügisel me näeme teda ilmselt uuesti," ütles teadusnõukoja juht Toivo Maimets.

Maimets ütles, et praegu on aeg põhjalikult valmistuda sügiseks, sest edasi sõltub kõik sellest, mida hakkab tegema viirus ja mida hakkavad tegema inimesed. "Viirus ei ole oma muteerumise potentsiaali ammendanud," ütles Maimets.

Maitmets rääkis, et teadusnõukoda on ära jaganud võimalikud juhtumid kolme stsenaariumisse: leebe, raske ja uus pandeemia. Esimene tähendaks seda, et uus tüvi tuleb nagu omikron või isegi nõrgem variant, mis ohustab ainult riskirühmasid ja millega meditsiinisüsteem saab hästi hakkama. Raske stsenaarium tähendab, et viirus leiab uusi mutatsioone, mis teeb levimise oluliselt suuremaks või hospitaliseerumise ja surmade hulk kasvab. Viimane stsenaarium oleks Maimetsa sõnul selline, mis ignoreerib seniseid vaktsineerimisega või läbi põdemisega saadud immuunsuseid ning siis oleme tagasi seal, kus olime kaks aastat tagasi.

"Praegu eristab meid kahe aasta tagusest see, et ühiskonnal on pehmelt öeldes kõikidest meetmetest ja vaktsiinidest tõeline tüdimus. Ühiskonna vastuvõtlikkuse tase on täiesti teise koha peal ja see tekitab erilisi raskusi," märkis Maimets uue pandeemia stsenaariumi kohta.

Maimets rõhus, et praegu ei tohiks kindlasti jääda ootama, mida viirus teeb. "Selleks me strateegilise vaatega tegutsemegi koos riigikantselei ja sotsiaalministeeriumiga, et tõepoolest olla valmis puhuks, kui sügisel tuleb leebe, raske või uue pandeemia stsenaarium," ütles ta. Maitmets ütles, et vaktsineerimise ja tõhustusdoosi tase ei ole Eestis kiita, kuid vaktsineerimine on hetkel ainus viis, kuidas kõik saaksid ennast uueks võimalikuks nakatumise tõusuks valmistada.

Viroloog Margus Varjak rääkis, et omikron on praegu valitsev tüvi ning märkis, et isegi kui peaks tekkima uus tüvi, siis sel praegu valitsevaks saada oleks keeruline. "Vaktsineeritus on Euroopas ikkagi hea ja see piirab ka uute tüvede tekkimist," ütles Varjak.