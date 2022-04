VIDEO | Europarlamendis kiskus Eesti ja Saksa saadikute vahel tuliseks: Saksa valitsus on nõus vaatama vägistatud naisi ja mõrvatud lapsi odava gaasi hinnaga

"Mulle meeldiks see enamushääletuse variant näiteks täna, kui oleks vaja hääletada [Venemaa] gaasiembargo üle, kus Saksamaa on põhiline vastane koos Ungariga," sõnas Madison, kelle hinnangul on Saksa valitsus hetkel "pigem nõus vaatama vägistatud naisi ja mõrvatud lapsi", et saada Venemaalt odavat gaasi.