OTSEBLOGI | Vene kindral: "erioperatsiooni" teise faasi eesmärk on kontroll Donbassi ja Lõuna-Ukraina üle, maismaaühendus Krimmi ja Transnistriaga

„Alates erioperatsiooni teise faasi algusest, see algas juba täpselt kaks päeva tagasi, on Vene armee üks ülesandeid täieliku kontrolli kehtestamine Donbassi ja Lõuna-Ukraina üle. See võimaldab tagada maismaakoridori Krimmi ning mõjutada Ukraina majanduse eluliselt tähtsaid objekte,” ütles Minnekajev.