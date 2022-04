OTSEBLOGI | "Jumal, päästa meie Ukraina!": õigeusu kiriku tähtsamaid pühasid lahingtegevust ei peatanud

Jumalateenistus täna hommikul Kiievis. Täna alanud ülestõusmispühad on usukalendris tähtsal kohal nii ukrainlaste kui venelaste jaoks.

Lootused rahulikest lihavõtetest on ukrainlaste jaoks kustunud - öösel tabasid Vene raketilasud Dnipropetrovski, eile õhtul Odessat. Jätkuvalt on ägeda surve all Luhansk ja Donetsk.