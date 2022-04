Sloveenia annab Ukrainale suure hulga oma peamisi lahingutanke T-72

Nõukogude ajast pärit tankid T-72 on Ukraina sõjaväes ka praegu kasutusel ega vaja pikaajalist lisaväljaõpet. Tagesspieli andmetel on Sloveenia Saksamaalt kompensatsiooniks küsinud ka moodsamat tehnikat, sealhulgas Saksa lahingutanke Leopard 2, ning vananevate Marderite järel Budeswehris kasutusele võetud jalaväe lahingumasinaid Puma.

" Bundeswehr on olukorras, kus me ei saa kahjuks oma relvadest loobuda, kui soovime jätkuvalt tagada ka omaenda riigi ja alliansi kaitse," tõdes Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht.

“Oluline on kõigepealt üle anda kõik, mida kohe üle anda ka sai. Kui vaatame oma relvavarusid, siis kõike me ei saa kohe anda. Meie kaitseministeerium on koostanud nimekirja sellest, mida meil on võimalik anda. Lisaks anname rahalist toetust. Toetame oma partnereid, et oleks võimalik neil anda neid relvi, mida meil ei ole võimalik anda,” märkis ta pressikonverentsil.