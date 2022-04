Rootsi kardab Soomest maha jääda ja toob oma NATO-raporti avaldamise ettepoole

Rootsi välisminister Ann Linde kinnitas seda Rootsi Raadiole. Valitsevat erakonda sotsiaaldemokraate esindav Linde ütles, et olukord sõltub palju Soome otsusest NATO kohta, vahendab Yle Uutiset.

„Soome on juba oma analüüsi välja toonud ja meil on suur surve, et ka meie Rootsis peaksime esitama oma analüüsi,” ütles Linde.