Venemaa sulgeb kõikide Balti riikide konsulaadid Peterburis ja Pihkvas ning kuulutas nende töötajad persona non grata 'ks

Välisministri Eva-Maria Liimetsa sõnul oli Venemaa otsus kahetsusväärne samm, mis polnud Eestile siiski ootamatu. Ta selgitas: Venemaa käik on seotud Eesti 5. aprilli otsusega kuulutada soovimatuteks isikuteks 14 Venemaa saatkonna töötajat Eestis ja sulgeda konsulaaresindused Narvas ja Tartus. "Eesti langetas oma otsused koordineeritult meie liitlastega," rõhutas Liimets.

Kokku on avalike andmete põhjal NATO ja Euroopa Liidu liikmesriigid alates 24. veebruarist välja saatnud 480 Venemaa saatkonna töötajat, lisaks neile on Jaapan saatnud välja kaheksa Venemaa saatkonna töötajat.

Liimetsa sõnul on Eesti otsused vähendada diplomaatilisi suhteid Venemaaga olnud tingitud Venemaa sõjast Ukraina vastu ja ilmnenud koletutest kuritegudest Venemaa okupeeritud Ukraina aladel. Lisaks on tuvastatud, et Vene diplomaadid õõnestasid Eestis otse ja aktiivselt Eesti julgeolekut ning levitasid Venemaa sõjategevust õigustavat propagandat.