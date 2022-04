VIDEO JA BLOGI | Saksamaa välisminister relvatarnetest Ukrainale: anname endast parima ja nii kiiresti, kui võimalik

Mõlemad ministrid kinnitasid, et Eesti ja Saksamaa on üksteise jaoks jätkuvalt olulised liitlased ja koostööpartnerid.

Baerbock rõhus esimese asjana rohepöördega seotud temaatikale. “Rääkisime, et tahame sidemeid süvendada just roheenergia valdkonnas,” märkis Baerbock.

“Oluline on kõigepealt üle anda kõik, mida kohe üle anda ka sai. Kui vaatame oma relvavarusid, siis kõike me ei saa kohe anda. Meie kaitseministeerium on koostanud nimekirja sellest, mida meil on võimalik anda. Lisaks anname rahalist toetust. Toetame oma partnereid, et oleks võimalik neil anda neid relvi, mida meil ei ole võimalik anda,” märkis ta pressikonverentsil.