Venemaa tulelöökide all on Harkiv, Herson ja Mariupol. Viimases kohta teatas Venemaa kaitseminister, et linn olla "vabastatud" ehk siis venelaste poolt okupeeritud; samas Azovstali hiiglaslikel tehasealadel on varjul nii tsiviilisikud kui Ukraina sõjaväelased. Vene sõjavägi on teinud edusamme Popasnas, on jõutud linnaservale. Loe rohkem Delfi otseblogist!