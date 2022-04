VIDEO ja FOTOD | Ukraina parlamendi liige: täname. Eesti on maailmas esimene, kes tunnistas Ukraina hävitamise genotsiidiks

Neljapäeva keskpäeval toimunud täiendaval istungil esines kõnega täiskogu ees Ukraina parlamendi delegatsiooni juht Olena Šuljak. Sarnaselt nädal varem riigikogu ees esinenud president Volodõmõr Zelenskõile jagus Šuljakil Eestile palju kiidusõnu – relvaabist diplomaatiliste seisukohtadeni.

Kõne järel pandi hääletusele riigikogu 84 liikme esitatud avalduse „Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas“ eelnõu, millega nimetati Venemaa tegevust Ukrainas ametlikult genotsiidiks. Avaldus võeti 86 poolthäälega vastu ehk poolt hääletasid kõik kohalviibinud saadikud.

Istungi järgsel pressikonverentsil ütles Jüri Ratas, et see teekond võib lõppeda ainult Ukraina võiduga. Ukraina parlamendi delegatsiooni juht Olena Šuljak ütles, et on väga üllatunud, et iga kolmas eestlane on Ukrainast Eestisse pagenud inimesi aidanud. Arseni Puškarenko tänab, et Eesti riigikogu selle eest, et esimene maailmas, kes tunnistas seda olukorda genotsiidiks.

"See otsus, mis täna Eestis vastu võeti, on esimene samm selleks, et Venemaa oleks kindel, et ta saab karistatud," ütles Puškarenko.