OTSEBLOGI | Venemaa kaitseminister Šoigu kandis Putinile ette, et Mariupol on "vabastatud", Putin käskis Azovstali ründamise tühistada

Luhanski oblasti sõjaadministratsiooni juht Serhi Haidai ütles kolmapäeval intervjuus CNN-ile, et 80% Luhanski territooriumist on Venemaa kontrolli all. Haidai tõdes, et kui Ukraina vastu ei hakka, ei kavatse Venemaa Donbassis peatuda ja tungib taas edasi.