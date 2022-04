OTSEBLOGI | Venemaa kaitseminister Šoigu kandis Putinile ette, et Mariupol on "vabastatud"

Polgu Azov ülema asetäitja Svjatoslav Palamar ütles, et Ukraina presidendi kantselei nõunik Mõhhailo Podoljak ja läbirääkimisdelegatsiooni liige Davõd Arahhamõja on valmis tulema Mariupolisse, et rääkida seal inimeste evakueerimise asjus läbi Venemaa delegatsiooni juhi Vladimir Medinski ja riigiduuma rahvusvaheliste suhete komisjoni esimehe Leonid Slutskiga .

Luhanski oblasti sõjaadministratsiooni juht Serhi Haidai ütles kolmapäeval intervjuus CNN-ile, et 80% Luhanski territooriumist on Venemaa kontrolli all. Haidai tõdes, et kui Ukraina vastu ei hakka, ei kavatse Venemaa Donbassis peatuda ja tungib taas edasi.