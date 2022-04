OTSEBLOGI | Mariupoli linnapea: venelased on Manhuši küla massihauda matnud kuni 9000 Mariupoli elanikku

Ta ütles, et sellele viitab võrdlus satelliidifotodega Butšast, kust leiti mõne nädala eest ühest massihauast 70 inimest. "Täna avaldatud satelliidifotode põhjal on Manhušist avastatud massihaud vähemalt 20 korda suurem," selgitas Boitšenko.

Linnapea sõnul on Mariupolis toime pandud 21. sajandi suurim sõjakuritegu. "See on uus Babõn Jar. Siis tappis Hitler juute, romasid ja slaavlasi. Nüüd hävitab Putin ukrainlasi. Mariupolis on tapetud juba kümned tuhanded tsiviilisikud," rääkis Boitšenko.