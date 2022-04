OTSEBLOGI | Mariupoli ametnik: Azovstal on jätkuvalt lakkamatu tule all. Okupandid ei peatu enne, kui kõik on surnud

"Olen kindel, et okupandid ei peatu enne, kui kõik Azovstalis viibivad inimesed on surnud. Nii meie kaitsjad kui ka tsiviilisikud," ütles Andjuštšeko.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu kuulutas täna Mariupoli Venemaa kontrolli all olevaks. President Vladimir Putin käskis Azovstali ründamise tühistada, aga see kindlalt blokeerida.

Luhanski oblasti sõjaadministratsiooni juht Serhi Haidai ütles kolmapäeval intervjuus CNN-ile, et 80% Luhanski territooriumist on Venemaa kontrolli all. Haidai tõdes, et kui Ukraina vastu ei hakka, ei kavatse Venemaa Donbassis peatuda ja tungib taas edasi.