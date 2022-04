EKRE Narva osakonna juhid lahkusid erakonnast, põhjuseks partei seisukoht 9. mai tähistamise asjus

Põhjuseks EKRE 9. maid puudutavad seisukohad ja eelnõud, mida Narvas peetakse ühiskonda lõhestavaks, teatas Aktuaalne Kaamera . "Kui me erakonda astusime, rääkisime Mart Helmega, mis oleks meie jaoks vastuvõetamatu. Igasugused näotud väljaütlemised venekeelse elanikkonna aadressil, et me muuhulgas ei võitleks mälestusmärkidega. Ja kõik olid sellega nõus," rääkis narvakas Dmitri Gussev, kes samuti erakonnast välja astus.

"Me saame aru, et venelastel on teine nägemus sellest, teine veresugulus nende sõduritega, aga Eesti riigi ja eesti rahva seisukohalt 9. mai tähistamine on meie suhtes solvav, sellega peavad kohapealsed inimesed kindlasti arvestama," kommenteeris Martin Helme.