Venemaa katsetas Putini sõnul "kõiki raketitõrjesüsteeme" ületavat mandritevahelist raketti

Sõjaväe teatel oli see start esimene riiklikus katseprogrammis ning pärast katseprogrammi lõppu läheb raketisüsteem Sarmat strateegiliste raketivägede koosseisu.

Venemaa president Vladimir Putin rääkis kolmapäeval pärast edukat Sarmati raketikatse jälgimist, et sellel pole maailmas pikka aega analooge ja see peaks panema mõtlema ka neid, kes proovivad "pöörase agressiivse retoorika palangus" Venemaad ohustada.

"Uuel kompleksil on kõrgeimad taktikalised ja tehnilised omadused ning see on võimeline ületama kõik kaasaegsed raketitõrjesüsteemid," ütles Putin.