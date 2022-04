Venemaa haridusminister teatas, et koolides hakkavad toimuma spetsiaalsed ajupesu tunnid

„Me tõesti viime läbi sellist tööd ja oleme seda pärast erioperatsiooni algust tugevdanud, sest lapsi on tabanud lihtsalt absoluutselt uskumatu desinformatsiooni ja feikide torm meie riigi kohta. Täna oleme me juba läbi viinud ühiskonnaõpetuse ja ajalootunnid selle kohta, mis tegelikult toimub (...): milline on erioperatsiooni eesmärk – see on abi meie inimestele, Donbassi denatsifitseerimine, demilitariseerimine. Alates 1. septembrist sellised tunnid organiseerida – me juba töötame selle kallal,” kuulutas Kravtsov kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, vahendab Interfax.