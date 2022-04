Putin seadis kahtluse alla Vene riikluse Skandinaavia päritolu teooria

Vana-Vene riigi tekke Skandinaavia teooria baseerub legendil, et slaavi hõimud ei suutnud end ise valitseda ja pöördusid varjaag Rjuriki poole, kes panigi aluse esimesele dünastiale Vene troonil, teatab RIA Novosti.

„See, et ta tuli družiinaga kuskilt Skandinaaviast, ei tähenda üldse, et see Vene riigi asutamise normannide teooria oleks õige, teda ju kutsuti. Keegi ju kutsus ta teenistusse, ta ju ei kuulutanud ennast ise, ei vallutanud midagi,” rääkis Putin presidendi platvormi „Venemaa – võimaluste maa” järelevalvenõukogu istungil.

Putin märkis, et kui keegi Rjuriki kutsus, tähendab see, et esialgsed riiklikud struktuurid olid nendel territooriumidel juba olemas. Lisaks sellele on olemas arvamus, et Rjuriki soos oli slaavlasi ja ta ei sattunud juhuslikult lõpuks Novgorodi, rõhutas Putin.

„See on väga huvitav tegevussfäär, mis annab meile arusaamise, kust me tulime, kuidas me arenesime. Lähtudes sellest, võib üles ehitada meie plaane tulevikuks, sest tuleb mõista baasi, alust, vundamenti, millele ehitati Vene riik,” lausus Putin.