VIDEO | "Nad on ajupestud!" Paljud Odessa elanikud ei suhtle enam venelastest sugulastega

Enamikul linlastel on naaberriigis lähedasi sidemeid. Videos ütlevad Odessa elanikud aga sugulastele otse, et venelased on ajupestud ja ukrainlasi pole vaja vabastada fašistide käest. Teatavasti rajaneb Vene vägede sissetung suuresti Kremli propagandale, mis rõhutab vajadust Ukrainat "denatsifitseerida".