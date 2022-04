GRAAFIKUD | Ööpäeva jooksul lisandus 208 koroonapositiivset PCR-testi, suri 1 COVID-nakatunu

Sepa sõnul on viimase 14 päeva haigestumus langustrendis kõikides maakondades. „Suuremat langus on täheldatud nooremate inimeste seas ca 41%. 60+ vanuses inimeste nakatunute arv langes 28% võrra,“ selgitas Sepp ja lisas, et kõrgeim haigestumus on 30–34-aastaste hulgas.