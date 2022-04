VIDEO | Ukraina merejalaväelaste ülem Mariupolis palus maailma abi inimeste päästmiseks Azovstali tehasest

„See on meie pöördumine maailma poole. See võib olla meie viimane palve oma elude eest. Me oleme ilmselt silmitsi oma viimaste päevade, kui mitte tundidega. Vaenlase arvuline ülekaal on kümme ühele. Neil on ülekaal õhus, suurtükkides, maavägedes, tehnikas ja tankides. Me kaitseme ainult üht objekti, Azovstali tehast, kus lisaks sõjaväelastele on ka tsiviilisikud, kes on langenud selle sõja ohvriks. Me pöördume ja palume kogu maailma liidreid, et nad meid aitaksid. Me palume, et nad kasutaksid „ekstraheerimisprotseduuri” ja viiksid meid kolmanda riigi territooriumile. Kõiki meid – Mariupoli sõjaväegarnisoni, üle 500 haavatu ja sajad tsiviilisikud, sealhulgas naised ja lapsed. Ma palub viia meid ohutusse kohta kolmanda riigi territooriumil. Aitäh!”