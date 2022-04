Võimuliidus on lisaeelarve põhimõtteliselt kokku lepitud. Taavi Aas usub, et jätkab ministrina

Täna Delfiga vestelnud majandus- ja taristuminister Taavi Aas avas põgusalt ka Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse poolt koostatava lisaeelarve teemat. Ta kinnitas, et põhimõtteline üksmeel on juba saavutatud.

"Taavi Aas on olnud kriitiline meie selle võimaliku lisaeelarve kokkuleppe üle, et see ei aita piisavalt inimesi ja meie majandust turgutada, et see peaks olema mahukam," tõdes riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees möödunud nädalal. Nüüd paistab, et majandus- ja taristuminister hindab saavutatud põhimõttelist kokkulepet piisavalt ja soovib valitsusse edasi jääda. "Jah, arvan küll," vastas ta küsimusele sellest, kas jätkab ametis ka pärast lisaeelarve vastuvõtmist.