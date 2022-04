Riigikogu võttis Mihhail Korbilt saadikupuutumatuse

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on ettepaneku aluseks riigi peaprokuröri 17. märtsi taotlus, mille kohaselt on Mihhail Korbile esitatud kahtlustus mõjuvõimuga kauplemises. „Lühidalt väidab peaprokurör, et Mihhail Korb lubas Hillar Tederile 9. veebruaril 2020 kasutada oma mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle selleks, et kolmas isik, Porto Franco Osaühing saaks ametiisikult Mihhail Kõlvartilt avaliku huvi seisukohalt põhjendamatu eelise. See puudutas servituudi hinda ja küsimust sellest, kas Porto Franco peaks väljasõidud rajama enda maale või peaks saama rajada need linna maale ja madalama hinna eest, kui algselt välja pakuti,“ selgitas ta.