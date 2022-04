VIDEO ja BLOGI | Venemaa alustas Ida-Ukrainas pealetungi, aga Putini vägede teel on palju takistusi

Grosberg ei nõustunud ütlema, mida võiks Vene Föderatsiooni väed 9. maiks saavutada. "Raske vastata, sest peaksin avaldama Ukraina üksuste asukohti," ütles kolonel ning avaldas lootust, et selleks päevaks on seis praegusega sarnane.

Olud ei ole olnud Vene vägedele soosivad. Rasputitsa ehk periood, mil maa on ilmst tulenevalt pehme, on kestnud vihmaste ilmade tõttu oodatust kauem. See tähendab, et esialgu saavad Vene üksused liikuda suuresti vaid kõvakattega teedel. Kuivemate ilmade saabudes nende manööverdamise võimekus seega paraneb.