Taavi Aas: Vene omanikfirma naftatankerite seismine Tallinna külje all ei ole sanktsioneeritud tegevus

Aas kommenteeris eile Fortes ilmunud lugu sellest, kuidas Kakumäe ja Naissaare vahelisel ankrualal said seista neli Venemaa ettevõtte Sovcomflot naftatankerit. Minister märkis, et tegemist ei ole sanktsioneeritud tegevusega.

"Ma olen seda meelt, et sanktsioonid kaupadele on alati palju selgemad ning üheselt mõistatavamad kui sanktsioonid, mis on seotud teenuse pakkumise ja veondusega," lausus Aas.

Samas on valitsus kehtestanud varem eraldi sanktsiooni Valgevenest tulnud naftale tollikoodiga 2707, mis polnud sel hetkel samuti Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas. Aasa hinnangul on praegune olukord keerulisem, sest laevad, millest Forte loos juttu tuli, sõitsid Libeeria lipu all.

Minister: "Euroopa Liit arutas seda, kas sanktsioneerida mitte lippu, vaid omandit, aga leiti, et omandit võib olla keeruline selgitada." Ta kordas veelkord oma seisukohta: mõistlik on sanktsioneerida kaupu.

Aas juhtis tähelepanu, et ankrus seisvate laevade tegevus – pilsivee või naftajäätmete äraandmine – kannab keskkonnahoiu eesmärki. "Ankuraladel selle võimaldamine ongi garantii selle vastu, et ei otsitaks kohta, kus saast vaikselt ära poetada," selgitas minister.

Tema sõnul ei plaani valitsus eraldi midagi teha, et laevade peatumist piirata. EL-i tasandil olevat proovitud seda teemaks võtta, ent tulemusteta. Aasa sõnul peaks suure pildi huvides muule keskenduma. "Me kõik saame aru, et energiakandjate üleeuroopaline sanktsioneerimine oleks tõsine sanktsioon," leidis ta.