Politsei otsib mehi, kes püüdsid Kalamajas alaealisi tüdrukuid enda autosse tirida

“Oleme korduvalt suhelnud avaldajaga ja seni on teada, et meesterahvad rääkisid eesti keelt ja olid tüdrukutele võõrad. Väidetavalt olid mehed tumedat värvi sõidukiga, mille marki ja ka registreerimisnumbrit teada ei ole. Politsei on kontrollinud vahejuhtumi aadressi ja ümberkaudseid tänavaid. Kuna lähiümbruses ei ole ka kaameraid, siis paraku ei ole me saanud pilti või videot sõiduki kohta. Ka edastasime info patrullidele, kes pisteliselt kontrollisid ümbruskonda,” ütles Põhja prefektuuri piirkonnavanem Martin Kreitsman ning lisas, et kui keegi teab juhtumi kohta midagi lähemalt, oodatakse detaile e-mailile martin.kreitsman@politsei.ee. Kohese abi saamiseks tuleb helistada numbril 112.