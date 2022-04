Kuidas lapsevanemana aega ja raha kokku hoida?

Turundusspetsialistina töötav nelja lapse ema Merike teab hästi, mida tähendab ajapuudus. Et perele ja tööle kuluva aja kõrval jääks hetki ka enda jaoks, nõuab väga head ajaplaneerimist. „Mul pole aega käia eraldi riidepoes, jalatsipoes ja toidupoes. Teen ühe käigu Prismasse ja saan sealt nii nädalaks vajaliku toidukauba kui ka lasteriided,” avaldas ta. Seejuures on tema jaoks eriti oluline just kvaliteet. Riided peavad olema vastupidavad, mugavad nii kanda kui ka lapsel endal selga panna ja säilitama oma kvaliteedi ka mitmekümne pesukorra järel. Enne ostu kontrollib ta ka seda, et tegemist oleks brändiga, mis järgib õiglase tootmise põhimõtteid.

Väga kvaliteetsed lasterõivad



Prisma Peremarketi hanke- ja sortimendidirektori Kaimo Niitaru sõnul pöörab jaekett tähelepanu sellele, et kvaliteetsed tooted oleks olemas kõikides kaubagruppides ja hinnaklassides. 80% lasterõivaste puhul on Prisma ise maaletooja ning seega kontrollib ise toodete päritolu, koostist ja omadusi. Ühed populaarsemad brändid Prisma lastekaupade valikus on Ciraf ja House, mis on Prisma oma kaubamärgid.

Ciraf on suunatud imikutele ja väikelastele, House pakub laia rõivavalikut koolilastele ja teismelistele, samuti täiskasvanutele. Need tooted valmistatakse spetsiaalselt Prismades müümiseks ja nende kvaliteeti testitakse pidevalt. „Hea kvaliteedi tunnuseks on kindlasti see, et Cirafi ja House’i lasterõivaid saavad kanda peres mitu last järjest. Neid tooteid leiab aeg-ajalt ka järelturult, mis tähendab, et riie kestab aastaid,” rääkis Niitaru.