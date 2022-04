Putin omistas Butša veretöödes süüdistatavale brigaadile „massilise kangelaslikkuse” eest aunimetuse

64. brigaad moodustati 2009. aasta 1. jaanuaril ning see baseerub Kaug-Idas , Habarovski krais, Knjaze-Volkonskojes, vahendab Regnum.

„Massilise kangelaslikkuse ja vapruse, meelekindluse ja mehisuse eest, mida brigaadi isikkoosseis on üles näidanud lahingutegevuses isamaa ja riiklike huvide kaitsel relvakonfliktide tingimustes, otsustan: omistada 64. üksikule motolaskurbrigaadile aunimetus „kaardiväe” ja nimetada seda edaspidi 64. üksikuks kaardiväe motolaskurbrigaadiks,” öeldakse ukaasis.

„See on kõrge au ja tunnustus eriliste teenete, massilise kangelaslikkuse ja vapruse eest, mida on üles näidatud isamaa kaitsel ning Venemaa suveräänsuse ja rahvuslike huvide kaitsel. Väekoondise isikkoosseisu oskuslik ja otsustav tegevus sõjalise erioperatsiooni käigus Ukrainas on eeskuju sõdurikohuse täitmise, vapruse, ennastsalgavuse ja kõrge professionaalsuse kohta,” teatas Putin.