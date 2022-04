VIDEO | Mariupolit kaitsva polgu Azov ülem: Vene väed tulistavad tahtlikult tehast Azovstal, milles varjab end sadu inimesi

Prokopenko teatas Telegramis, et end Azovstalis varjavate inimeste hulgas on igas vanuses inimesi, naisi lapsi ja Mariupoli kaitsjate perekondi. Nad varjavad end „vene maailma” eest keldrites ja punkrites.

„Vene okupatsiooniväed ja nende käsilased LNR-is ja DNR-ist teavad tsiviilisikute kohta ja hoiavad tehast tahtlikult tule all. Nad kasutavad vabalt langevaid pomme, rakette, punkreid purustavaid pomme ja igasugust suurtükiväge nii maismaalt kui ka merelt, valimatuteks rünnakuteks,” teatas Prokopenko. „Linna teater, sünnitushaigla, koolid, lasteaiad ja elumajad hävitati nende poolt, kes nüüd pakuvad tsiviilisikutele evakueerimist ja ohutust. Need on samad inimesed. Ja keegi ei usu.”