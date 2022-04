OTSEBLOGI | Venemaa alustas sõja teist faasi: pealetung toimub kogu Donbassi rindejoone ulatuses

Donetski ja Tauria suunal on Vene okupandid aktiviseerinud ründetegevust kogu kokkupuutejoonel.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles hilisõhtuses pöördumises, et Vene väed - suutmata vallutada Kiievit - on nüüd alustanud lahingut Donbassi pärast. "Väga suur osa kogu Vene sõjaväest on nüüd keskendunud sellele pealetungile," teatas Zelenskõi.