Okupeeritud Melitopoli linnapea: venelased olid väga-väga vihased, et nad polnud siin teretulnud

"Need kuus päeva (Vene vangistuses olles - toim) olid ohtlikud, sest mõistsin, et venelaste jaoks pole minu ja teiste tsiviilisikute elud midagi väärt. Nad tahtsid mind eeskujuks tuua, mis juhtuks siis, kui me ei nõustu sellega, mida venelased tahavad," kirjeldas inimröövi ohvriks langenud linnapea The Guardiani vahendusel.